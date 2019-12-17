الصين تحتفل بتدشين أول حاملة طائرات صينية الصنع

دخلت أول حاملة طائرات صينية الصنع إلى الخدمة الفعلية اليوم الثلاثاء، في قاعدة سانيا البحرية بجزيرة هاينان ، وذلك في حفل تدشين حضره الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال لي جي الخبير البحري المقيم في بكين لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، إنه تم إلحاق حاملة الطائرات شاندونج بسلاح البحرية بجيش التحرير الشعبي الصيني وإنه يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طائرة ، ومن بينها مروحيات من طراز Z-9 وطائرات الإنذار المبكر طراز كيه جيه 600.

وأضاف لي جي :" اختارت بكين ميناء سانيا [للتدشين] لأن القيادة العسكرية أرادت تسليط الضوء على الأهمية الجيواستراتيجية لثاني قاعدة لحاملات الطائرات في الصين".

وتم بناء السفينة شاندونج بواسطة شركة داليان لبناء السفن في مقاطعة لياونينج، حيث بدأ العمل في بنائها في نوفمبر 2013 ووضعت الشركة العارضة الرئيسية لهيكلها في حوض جاف في مارس 2015.

وكان من المفترض أصلاً أن تدخل شاندونج الخدمة فعليا في نيسان/أبريل 2019 ولكن تم تأجيلها لأسباب فنية.

وتعد شاندونج ثاني حاملة طائرات في الصين بعد لياونينج ، وهي حاملة طائرات سوفيتية سابقة تم تحديثها حيث تم شراؤها من أوكرانيا في عام 2012.