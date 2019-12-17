طقس شتوي في طريقه إلى شمال شرق الولايات المتحدة

قالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية يوم الاثنين إن منطقة طقس شتوي تمتد من وسط الولايات المتحدة حتى المحيط الأطلسي ستتسبب في تساقط الثلوج بكثافة وكذلك في أمطار ثلجية في شمال شرق الولايات المتحدة.

ودفع تساقط الثلوج التي تسببت بالفعل في أضرار كبيرة في ميزوري هيئة الطقس الوطنية إلى إصدار تحذيرات من طقس شتوي من كانساس إلى جنوب نيو إنجلاند وتحذيرات من عاصفة شتوية في أجزاء من ميزوري إلى إنديانا.

وقال خبير الأرصاد الجوية باتريك بيرك ”على الرغم من أنها ليست عاصفة شتوية كبيرة لكن يكفي أنها ستجعل الطرق زلقة وفيها تراكم للثلوج في بعض الحالات“.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في ميزوري إن الطقس الشتوي تسبب صباح يوم الاثنين في مقتل أربعة أشخاص في حوادث مرورية في الولاية.

وقال موقع (فلايت أوير) المتخصص في تتبع الرحلات الجوية إن 34 رحلة جوية على الأقل ألغيت في مطار سانت لويس لامبرت الدولي صباح اليوم الاثنين وتأجلت 25 رحلة أخرى.