مدرب الترجي من مونديال الأندية: نستعد للزمالك بكل قوة للظفر بالسوبر الإفريقي

أكد معين شعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أنه سيستعد بعد حسم المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

وفاز الترجي مساء اليوم الثلاثاء، بالمركز الخامس في مونديال الأندية المقام في قطر، بعد فوزه الكاسح على فريق السد القطري بنتيجة 6 – 2، كما تأهل فريق فلامنجو البرازيلي لنهائئ الكأس بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3 – 1.

ويستعد ليفربول الإنجليزي، بقيادة نجمه محمد صلاح، لملاقاة غدًا الأربعاء فريق مونتيري المكسيكي بالدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

المدير الفني للترجي التونس، معين شعباني، أعرب عن سعادته بعد حسم المركز الخامس في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أنه سيعمل خلال الأيام المقبلة على تجهيز فريقه لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

وقال مدرب الترجي:" سنستعد للزمالك بكل قوة فهي مباراة جادة وهامة، نسعى خلالها للظفر باللقب القاري".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سبق وأن أعلن إقامة لقاء السوبر القاري في مدينة الدوحة بين الزمالك والترجي التونسي يوم 14 فبراير القادم.