قال خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تابعت حالة الطفلة مكة محمد عيد، والتي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وتحتاج إلى جراحة بالقلب والتي تم نشر حالتها بجريدة "الشروق".

وذكر مجاهد، أن المكتب الإعلامي تواصل مع جد الطفلة ونسق مع الدكتور تامر مرعي مدير مديرية البحر الأحمر، والذي تابع حالة مكة، حيث كانت بالرعاية الحرجة بمستشفى الغردقة ووضعها تحت الملاحظة الطبية.

وأضاف مجاهد أنه سيتم نقل الطفلة مكة فجر اليوم إلى مستشفى معهد ناصر لعمل اللازم طبيا.

يُذكر أن حالة مكة كما نشرت بـ"الشروق"، بدأت حينما أحست الأم بمرض مكة الرضيعة، فأسرعت بها إلى مستشفى الغردقة العام، وأكد الأطباء أنها تحتاج لحجزها بالرعاية المركزة سريعا وبالفعل تم حجزها.

وأكدت حنان والدة الطفلة أن الطبيب، يدعى (خالد عبد السلام) أعد تقريراً بحالتها، مشيرًا إلى احتياجها لرعاية مركزة، وبين التشخيص أن الطفلة مكة، مصابة بعيب خلقي بالقلب "جزع شرياني" وتحتاج لعمل جراحة بالقلب، ولا يوجد تخصص جراحة قلب بالمحافظة ولا أشعة رباعية الأبعاد، ولذلك تحتاج إلى تحويل لمستشفى جامعي لاستكمال الفحوصات والعلاج.

والدة الطفلة تؤكد أنها باءت كل محاولاتها بالفشل في نقل الطفلة لمستشفى بها إمكانيات لعمل جراحة الطفلة طيلة 37 يوما، وحتى الآن، ما اضطرها لرفع استغاثتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ للتدخل في علاج الطفلة وإنقاذها من الموت المحقق.