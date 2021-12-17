السفير الروسي لدى نيودلهي: روسيا والهند والصين تبحث احتمال عقد قمة ثلاثية

قال السفير الروسى لدى نيودلهى نيكولاى كوداشيف، اليوم الجمعة، بأن روسيا والهند والصين تبحث احتمال عقد اجتماع قمة ثلاثية بين قادة الدول الثلاث.

وقال السفير الروسي: "من المتوقع أن يتم عقد هذه القمة في المستقبل القريب، ومن المفضل أن يجتمع قادة الدول الثلاث شخصيا خلالها".

وردا على سؤال عن المواعيد المحتملة لعقد هذه القمة، ذكر السفير الروسي أن الكرملين أشار إلى أنها ستكون في المستقبل القريب ومن المحتمل أن تعقد في بداية العام القادم.

وفي معرض إجابته على سؤال عما إذا كانت روسيا عرضت على الهند نظاما صاروخيا من طراز (إس- 500)، قال السفير الروسي إن أحدث تكنولوجياتنا العسكرية متاحة دائما للهند.

وأشار إلى أن القمة السنوية التي عقدت بين الهند وروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري كانت ناجحة للغاية، وتم خلالها بحث العديد من القضايا.