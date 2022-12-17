قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبدالحميد السعدني، وأمين سر نادر السقا، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بإطلاق أعيرة نارية والتسبب في إصابة شخص بعاهة مستديمة "فقد البصر" بطوخ.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 766 لسنة 2022 والمقيدة برقم 1518 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه في يوم 3/ 1/ 2022، شرع "م. ط. م. ع. س"، 29 سنة، صاحب معلف مواشي ومقيم عزبة الفقهاء محطة برشوم بمركز طوخ، و"إ. ح. م. ع. خ"، في قتل المجني عليه "أ. س. م. ع. أ" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا (فرد خرطوش)، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي نتج من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في فقد البصر، إلا أنهما خابا إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهما بحيازته.

وقال الشاهد تامر عبدالمرضى الجيوشي، ٣٠ سنة، محامِ ومقيم كفر الفقهاء، أنه حال تواجده رفقة الشهود آخرين أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش"؛ قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نتج من جرائها عاهة مستديمة.

وتوصلت تحريات المباحث السرية، إلى صحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.