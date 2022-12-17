الكونجرس الأمريكي يصوت على توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب في قضية الاقتحام

تعتزم لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير عام 2021، التصويت على ما إذا كانت ستوجه تهما جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن شخصين على دراية بالأمر، يوم الجمعة، أن اللجنة ستدرس بعد ظهر الاثنين ما إذا كانت ستحث وزارة العدل الأمريكية على متابعة ثلاث تهم جنائية على الأقل ضد ترامب، بما في ذلك التمرد.

وقال التقرير إن التهم الأخرى التي نظرت فيها اللجنة تشمل عرقلة إجراء رسمي والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، كما تطرقت إلى مناقشة مبررات الاتهامات الموصى بها.

وكلفت اللجنة بالتحقيق في أعمال شغب الكابيتول الأمريكية التي وقعت في 6 يناير 2021، حيث اخترق حشد من مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول وعطلوا عملية التصديق على نتائج الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن.

وأدان المدعون العامون الأمريكيون عددا من الأفراد بجرائم تتعلق بأعمال الشغب، التي حاولت اللجنة ربطها بترامب خلال سلسلة من جلسات الاستماع العامة.