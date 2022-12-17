قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن العديد من الفيروسات تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، مستشهدًا بإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير وجدري القردة وكورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن السيطرة على تلك الفيروسات وعلاج المصابين بها، يوقف عملية تحولها إلى وباء عالمي، مؤكدًا أن «الترقب والحذر والمتابعة الوبائية، حافز قوي ضد انتشار تلك الأمراض».



ونوه بأن تربية الحيوانات كالقطط والكلاب في المنزل، قد تؤدي إلى نوع من الحساسية لبعض الأشخاص، مشددًا على أهمية الكشف الدوري على تلك الحيوانات، ومنحها التطعيمات للازمة، لمنع انتقال المرض منها إلى البشر.



وأشار إلى أن إطعام بعض السيدات للحمام عن طريق الفم، يؤدي إلى نوع من التليف الرئوي وتليف مناعي شديد، موضحًا أنه يقلق من وجود الحيوانات في المنازل، إلا في حالة وجود فحص دوري، وكشف مستمر، وتطعيمات وتحصينات لها.



ولفت إلى أن موسم الشتاء يشهد انتشار مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية، بعضها شهير كالإنفلونزا وكورونا والمخلوي التنفسي، مشيرًا إلى أن طبيعة العدوى والأعراض والوقاية والعلاج من تلك الفيروسات، تقريبًا واحدة.



وشدد على أهمية الوقاية الشديدة، حتى لا يحدث انتقالًا للفيروسات عن طريق التنفس والرذاذ ولمس الأماكن الملوثة، مناشدًا المصابين بالتهاب في الحلق، وتكسير في الجسم، والكحة، والبلغم، البقاء في المنزل، وطلب مشورة الطبيب المعالج؛ منعا للتعرض للمضاعفات، أو نقل العدوى للمخالطين.





