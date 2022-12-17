فيفا يدعو الجماهير لحفل ختام مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كواليس حفل ختام بطولة كأس العالم «قطر 2022»، والذي يقام قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا مساء غدٍ، الأحد، على ملعب ستاد لوسيل.

وكتب «فيفا» في بيان رسمي: «لا تتأخروا! حفل ختام قطر 2022 سيشعل حماسة الجماهير في ستاد لوسيل.. أمسية من العمر تحتفي ب 29 يوما استثنائيا بالشعر والموسيقى».

وأضاف: «يقدم الفنانين الأغنيات الرسمية للبطولة مقطوعاتهم قبل موقعة الأرجنتين وفرنسا.. تفتح بوابات الاستاد في الساعة 14:00، وندعو الجماهير للوصول لمقاعدهم بحلول الساعة 16:30».

وأوضح البيان: «بعد 63 مباراة وشهر من الإثارة الكروية داخل المستطيل الأخضر، يلتقي منتخبا الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد 18 ديسمبر سعيا لنيل الجائزة الكروية الأهم، ورغم أن المباراة تنطلق في تمام السادسة بالتوقيت المحلي –الخامسة بتوقيت القاهرة- إلا أن على الجماهير التواجد في مقاعدهم بحلول الساعة 16:30 كي لا تفوتهم مشاهدة الحفل الختامي الذي ستخلده للأبد ذاكرة 88 ألف متفرج متواجدين في ستاد لوسيل».

ويمتد حفل الختام لـ15 دقيقة ويبرز اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يوما من المنافسات، في فعالية تحتفي بالشعر والموسيقى.

وسيكون الحفل عبارة عن أمسية من العمر تقدم فيها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي تقدمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين، حيث سيؤدي دافيدو وعايشة أغنية "هيا هيا"، بينما يقدم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية "أرحبو"، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية Light the Sky المكون من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال.