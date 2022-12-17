فاجنر وبانشيرو يقودان ماجيك للفوز على سلتيكس في دوري السلة الأمريكي

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سجل موريتز فاجنر 25 نقطة وأضاف باولو بانشيرو 20 نقطة ليقودا فريق أورلاندو ماجيك للفوز على بوسطن سلتيكس 117 / 109 ،خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، السبت، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل فرانز فاجنر 19 نقطة ليساعد فريق أورلاندو في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي.

في المقابل سجل جايسون تاتوم 31 نقطة وأضاف جايلين براون 26 نقطة لفريق بوسطن، الذي تلقى خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات.

ولعب روبرت ويليامز، لاعب بوسطن، للمرة الأولى منذ نهائيات الدوري الموسم الماضي عقب خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى خلال فترة اعداد ما قبل الموسم.

وسجل ويليامز تسع نقاط وخمس متابعات في 18 دقيقة.

وفي بقية المباريات، فاز أتلانتا هوكس على شارلوت هورنيتس 125 / 106 ، وساكرامنتو كينجز على ديترويت بيستونز 122 / 113 ، وكليفلاند كافالييرز على إنديانا بيسرز 118 / 112.

كما فاز أيضا فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على جولدن ستيت واريورز 118 / 106 ، وبروكلين نيتس على تورنتو رابتورز 119 / 116 ، ونيويورك نيكس على شيكاغو بولز 114 / 91 .

وفاز أيضا مينيسوتا تمبرولفز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 112 / 110 ، ودالاس مافريكس على بورتلاند ترايل بليزرز 130 / 110 ، ولوس أنجليس ليكرز على دنفر ناجيتس 126 / 108.