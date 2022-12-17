مقتل 3 في قصف أوكراني لقرية تسيطر عليها روسيا

أعلنت السلطات المعينة من قبل روسيا، مقتل ثلاثة مدنيين؛ جراء قصف بصواريخ أوكرانية على بلدة شاستيا التي تسيطر عليها موسكو في إقليم لوجانسك في أوكرانيا.

وفي منشور على تطبيق تيليجرام، قال مسؤولون تدعمهم روسيا في لوجانسك في ما يطلق عليه المركز المشترك للتحكم والتنسيق، إن صواريخ هيمارس أمريكية الصنع تسببت في مقتل ثلاثة وإصابة خمسة آخرين ودمرت أربعة منازل"، وفقا لوكالة رويترز.

وكشف ضابط كبير في الجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم السبت، عزم روسيا شن عملية كبيرة في أوكرانيا من الشمال، قد تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمحاولة موسكو السيطرة على كييف في فبراير الماضي.

وقال الميجور جنرال أندري كوفالتشوك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يأمر ملايين الجنود بالانخراط في الحرب مع تعثر الهجوم الروسي في مواجهة المقاومة الأوكرانية الشرسة.

وأضاف كوفالتشوك: "ستكون القوات المسلحة الأوكرانية جاهزة، حتى لمحاربة ملايين الروس، لكننا سنحتاج إلى المزيد من الدعم الفتاك من الحلفاء الغربيين، بما في ذلك الذخائر العنقودية (نوع من الأسلحة حظرته العديد من الدول بما فيها المملكة المتحدة)".

وشدد كوفالتشوك في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية على أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب، وستستعيد السيطرة على جميع أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم.