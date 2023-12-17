هيئة الأسرى الفلسطينية: أسيرات قطاع غزة يخضعن لعقوبات مشددة

أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، أن أسيرات سجن الدامون شمالي حيفا، وبالذات من تم اعتقالهن من قطاع غزة، يواجهن ظروفا اعتقالية صعبة للغاية، ويخضعن لعقوبات مشددة تزداد وتيرتها بشكل يومي منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان، بحسب وكالة الأنباء القطرية، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة للنساء في الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 وغزة، مشيرة إلى أن جميعهن تعرضن للتعذيب والتنكيل منذ لحظة الاعتقال حتى دخول السجن، سواء بالضرب والشتم، أو التفتيش إلى جانب العزل والحرمان من أبسط الحقوق.

وأشارت إلى أن جميع أسيرات القطاع يتم أخذ ملابسهن واستبدالها بملابس صيفية، مؤكدة أن الكثير منهن تعرضن للضرب والاعتداء، إضافة إلى الإهانات والشتم دون توقف. وقالت الهيئة إن قسما منهن بقين 7 أيام في العراء تحت المطر وفي البرد، مشيرة إلى أن جميع أسيرات القطاع وصلن السجن بحالة يرثى لها، من جميع النواحي الصحية والجسدية والنفسية.

وأكدت الهيئة أن إدارة السجون تتعمد عزل أسيرات غزة عن باقي الأسيرات، وعن العالم الخارجي بشكل كامل، كي تستمر في ارتكاب جرائمها دون حسيب أو رقيب.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أشار نهاية الشهر الماضي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 56 فلسطينية من مختلف المناطق الفلسطينية، بعد السابع من أكتوبر الماضي بالتزامن مع بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.