 السيد البدوي: المرشحون للرئاسة لا يرتقوا لمنافسة السيسي.. وعلى الرئيس رد الجميل للشعب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيد البدوي: المرشحون للرئاسة لا يرتقوا لمنافسة السيسي.. وعلى الرئيس رد الجميل للشعب


نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 2:50 ص | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 2:50 ص

كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، عن رأيه في تجربة مشاركة الأحزاب السياسية؛ بانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي؛ استطاع في ضوء مشاركته أن يقدم نفسه كمرشح للمعارضة، فضلا عن كونه سياسي قديم متمرس ويمتلك الخبرة السياسية.

وأشار إلى انحسار المنافسة على المقعد الثاني والثالث بين المرشحين فريد زهران وحازم عمر، لافتا إلى امتلاك الأخير شعبية كبرى بدائرته بحكم موقعه النيابي على مدار السنوات الماضية.

وأبدى احترامه الكامل للمرشحين المتنافسين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «الحقيقة الثلاثة مرشحين لا يرتقوا لمنافسة الرئيس السيسي من حيث الشعبية».

وأشار إلى ترجيح التحديات الإقليمية لكفة المرشح عبد الفتاح السيسي متابعا: «ما حدث في غزة لفت انتباه الشعب المصري إلى ضرورة استمرار الرئيس السيسي- رغم الاحتقان الاقتصادي- لكن هذه الضرورة وموقف الشعب المصري يحتاج من الرئيس رد الجميل».

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