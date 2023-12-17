صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويقود النجم المصري محمد صلاح، هجوم الريدز، إلى جانب كل من داروين نونيز، ولويس دياز.

وفيما يلي تشكيل الليفر:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – تسيميكاس

الوسط: إندو – سوبولاي – جرافنبيرخ

الهجوم: صلاح – نونيز – دياز

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب في البريميرليج قبل مباراة اليوم برصيد 37 نقطة، أما يونايتد فيتخلف عنه بفارق 10 نقاط، في المركز السابع بالترتيب.