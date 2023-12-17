محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنة إدارة الأزمات للشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة جاهزية معدات الإغاثة

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، وفد لجنة غرفة إدارة الأزمات للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من المسئولين.

واستعرض المحافظ، جهود المحافظة الاستباقية في رفع كفاءة المعدات الثقيلة وإصلاح المتعطل منها والتي مهدت الطريق للجاهزية خلال المدة التي تم تحديدها لاصطفاف المعدات على مستوى الجمهورية.

وتابع المحافظ والوفد من خلال مركز السيطرة الموحد للطوارئ بديوان عام المحافظة، اصطفاف معدات وسيارات مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط وباريس والبالغ عددهم ١٩٩ معدة، للاطمئنان على الحالة الفنية للمعدات وكفاءة العناصر البشرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأشار الزملوط، إلى تفقد اصطفاف سيارات ومعدات مركز الخارجة البالغ عددها ١٥٦ سيارة ومعدة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وابراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين. مشيدين بالإعداد والجاهزية الفنية لكافة عناصر الاصطفاف، بجانب تفقد محطتي مياه شرب ٣٠ يونيو والزهراء بالخارجة للإطمئنان على كفاءة تشغيل وعمل المحطات وجاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد للتعامل مع أي طوارئ.

وواصل الوفد جولته، بتفقد محطة محولات كهرباء الخارجة وذلك للوقوف على مستوى خدمات الكهرباء وجاهزية معدات الاحتياط للمناورات في حالات الأزمات المختلفة.