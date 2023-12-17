سرايا القدس تشتبك مع 7 جنود إسرائيليين في حي الشجاعية وتوقعهم بين قتيل وجريح

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قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن عناصرها خاضوا فجر اليوم، اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 7 جنود، بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد.

وأكدت في بيان مقتصب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، أن عناصر المقاومة تمكنوا من إيقاع عناصر القوة بين قتيل وجريح، في محور حي الشجاعية.

وفي وقت سابق، ذكرت أنها قصفت الحشود العسكرية في جحر الديك وشرق المغازي والشركة الهندسية بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ولفتت إلى استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي، في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام.

وأشارت إلى أن عناصرها دكوا تجمعًا لجنود الاحتلال شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة بهم.

وصرحت بأنها قصفت التجمعات العسكرية لجنود الاحتلال في محور التقدم بيت لاهيا، بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وذكرت أن «عناصرها خاضوا اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خان يونس، وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو وآلياته».