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ضرب زلزال بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، بالقرب من سواحل فانواتو في المحيط الهادئ الجنوبي، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقع الزلزال على عمق 57 كيلومترا (35 ميلا)، وكان مركزه بالقرب من بورت فيلا، أكبر مدينة في الدولة الجزرية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تسبب في أي أضرار.

وتبع الهزة الرئيسية هزة ارتدادية بقوة 5ر5 درجة في نفس الموقع.

وكانت المواقع الإلكترونية للحكومة في فانواتو غير متاحة بعد الزلزال.

وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من حدوث أمواج تسونامي لبعض السواحل في فانواتو، وهي مجموعة من 80 جزيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 330 ألف نسمة.