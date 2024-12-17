ضربة جوية أمريكية تستهدف منشأة تابعة للحوثيين باليمن

قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربة جوية مساء أمس على منشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في اليمن- حسب وكالة رويترز.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في منشور على موقع إكس " المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وقالت قناة المسيرة التابعة لحركة الحوثيين في اليمن في ساعة متأخرة من ليل الاثنين إن ضربة نفذتها الولايات المتحدة استهدفت مجمع العرضي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتأتي الهجمات الأمريكية رداً على الهجمات التي ينفذها الحوثيين على السفن التجارية التابعة لإسرائيل وحلفاءها في البحر الأحمر منذ أكثر من عام في محاولة لفرض حصار بحري على إسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل المستمرة منذ عام في غزة.