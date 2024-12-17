وكيل ماريانو دياز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كشف دافيد أراندا وكيل أعمال ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد السابق، حقيقة تلقيه عرضا من النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وقال وكيل أعمال ماريانو دياز في تصريحات لقناة أم بي سي مصر: "لم نتلق أي عروض من الأهلي لضم ماريانو دياز، وما كُتب في الصحف الإسبانية غير صحيح، ولا أعلم كيف خروجوا بهذه الأخبار".

وأضاف: "لم يتحدث أي مسؤول معنا ولا توجد مفاوضات مع الأهلي، أعرف أن الأهلي يبحث عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة ولكن لم يحدث أي اتصالات بشأن ماريانو دياز".

وأوضح: "منذ عام تقريبا تحدث معي بعض الوكلاء المصريين بشأن اهتمام بعض الأندية بلاعب آخر وليس ماريانو دياز".

وواصل: "ماريانو دياز يُجهز نفسه جيدًا للفترة المقبلة بعد ابتعاده عن الضغط وتعافى من الإصابة التي تعرض لها في إشبيلية، والآن يتدرب ومستعد لتلقي العروض".

وأنهى: "في حالة وصول أي عرض من الأهلي سيتم مناقشته ودراسته بالطبع، وماريانو دياز لن يمانع ذلك أيضًا".