انطلاق فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار حول أُسس البناء العقلي

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان: (أُسُس البناء العقلي.. نحو عَلاقة منضبطة بين الدِّين والدُّنيا.

ويُحاضر في الجلسة النقاشية للمنتدى بالمجمع، كلٌّ من الأستاذ الذكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور عصمت نصار، أستاذ الفلسفة الإسلامية والفكر العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة بالخرطوم ، والدكتور محمود عامر، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ويدير الحوار الأستاذ الدكتور محمد ورداني، مدير المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية.



ويهدف المنتدى إلى تعزيز أُسُس البناء العقلي السليم الذي يوازن بين متطلبات الدِّين والدنيا، ويصحح المفاهيم المغلوطة التي تفصل بينهما، وتقديم رؤى عِلميَّة وعمليَّة تعزِّز التفكير النَّقدي في إطار القِيَم الدِّينية.

ويناقش أربعة محاور رئيسة؛ هي: التعريف بأُسُس البناء العقلي وأهميَّتها في حياة الإنسان، وإبراز العَلاقة المنضبطة بين الدِّين والدنيا، والتصدِّي للتحديات الفكرية التي تُواجِه العقل المُسْلِم في العصر الحديث، بالإضافة إلى دَور المؤسَّسات الدِّينية في دَعْم البناء الفكري المتوازن.

ويأتي المنتدى برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.