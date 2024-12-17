تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تسجيل «ناسداك» مستوى قياسيا قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعدما سجل مؤشر "ناسداك" المجمع لأسهم التكنولوجيا مستوى قياسيا قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي قد يحدد الاتجاه للأسواق في العام الجديد.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، فيما هبطت أسعار النفط.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 23ر39528 نقطة، بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا، وبينها مجموعة "سوفت بنك"، التي انضم رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الإعلان عن خطط، أمس الاثنين، من جانب شركة التكنولوجيا والاتصالات اليابانية العملاقة لاستثمار 100 مليار دولار في مشاريع أمريكية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وارتفعت أسهم "سوفت بنك" المدرجة في الولايات المتحدة عند الإغلاق بنسبة 6ر0 %.

وانخفضت الأسواق الصينية، حيث تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 08ر19725 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 89ر3366 نقطة.

ويشعر المستثمرون بخيبة أمل على ما يبدو بشأن إعلانات بكين الأخيرة حول السياسات التي تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد وتشجيع المزيد من طلب المستهلكين.

وقال ستيفن إينيس، من شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول، "في الصين، تواصل البيانات الأخيرة المخيبة للآمال الضغط على صناع السياسات المحليين لتكثيف التحفيز السياسي لتنشيط الطلب المحلي".

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1% ليصل إلى 76ر2465 نقطة، حيث تسعى السلطات إلى استدعاء الرئيس المعزول، يون سوك يول، لاستجوابه بشأن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الأسبوع الماضي واستمر لفترة قصيرة. وبدأت المحكمة الدستورية في البلاد اجتماعها الأول، أمس الاثنين، بشأن قضية يون لتحديد ما إذا كانت ستعزله من منصبه أو تعيد تعيينه.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 8ر0 % ليصل إلى 10ر8314 نقطة، كما ارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2ر0 %. وتراجع مؤشر "سيت" في بانكوك بنسبة 2ر0 %.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "وول ستريت" على تباين في ختام نهاية تعاملات أمس الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بنسبة 3ر0%، ليصل إلى 48ر43717 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 4ر0% ليصل إلى 08ر6074 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2ر1 %، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 89ر20173 نقطة.

وفي سوق الطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بواقع 12 سنت ليصل إلى 59ر70 دولارا للبرميل، فيما تراجع سعر خام برنت، الوسيط العالمي، بواقع 4 سنتات ليصل إلى 48ر73 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 05ر154 ين ياباني من 14ر154 ين. واستقر اليورو دون تغيير تقريبا عند 0514ر1