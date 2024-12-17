المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بشأن الاشتباه بتدخل روسي في انتخابات رومانيا

بدأت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تحقيقا مع تيك توك على خلفية الاشتباه في تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها رومانيا، والتي تم إلغاؤها في نوفمبر الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن التحقيق يأتي بعد "مؤشرات خطيرة على أن جهات أجنبية تدخلت" في الانتخابات عبر استخدام تيك توك.

وأضافت فون دير لاين أنه "يجب أن يكون من الواضح تماما" في الاتحاد الأوروبي أن جميع المنصات عبر الإنترنت، ومنها تيك توك، يجب أن تخضع للمساءلة.

ويجري التحقيق بموجب "قانون الخدمات الرقمية"، وهو مجموعة من القوانين القوية في الاتحاد الأوروبي التي تنظم شركات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا العاملة في التكتل.