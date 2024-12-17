شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمال غزة

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف الاحتلال للأهالي أمام بوابة مستشفى كمال عدوان الطبي شمال قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية، إلى وقوع شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزل يعود لعائلة أبو الجبين بجوار المستشفى.

🔴عاجل ..

شهيــد ومصابون في غارة صهيونية أمام بوابة مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 17, 2024

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الأوضاع في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة «مروعة حقا»، في ظل استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المسئول الأممي في منشور على منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، بأن الصحة العالمية وشركاءها وصلوا إلى المستشفى قبل يومين، في ظل الهجمات والقصف الإسرائيلي، وسلّموا 5 آلاف لتر وقود، وكميات من الغذاء والدواء.

وأوضح جيبريسوس في منشوره، أن المنظمة نقلت ثلاثة مرضى من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء، لمتابعة تلقي العلاج.

ولفت إلى أن إسرائيل رفضت تعسفيا وصول أفراد تابعين للصحة العالمية إلى مستشفى كمال عدوان، الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن هذه التطورات حرمت المستشفى من العاملين المتخصصين في الرعاية الجراحية والتوليدية.

وأفاد باستمرار الاشتباكات والقصف الإسرائيلي في محيط المستشفى، ما أدى إلى مزيد من الضرر لإمدادات الأوكسجين والمولدات الكهربائية.

وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإلى حماية الخدمات الصحية وإيقاف أجواء الجحيم.