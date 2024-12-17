اختيرت لاعبات برشلونة آيتانا بونماتي، الفائزة بجائزة الأفضل (ذا بيست) للمرة الثانية على التوالي، وإيرين باريديس، وأونا باتيّ، وباتري جيخارو، وكارولين جراهام هانسن، وسلمى بارايويلو، ضمن أفضل 11 لاعبة في موسم 2023-2024 "التشكيلة الأفضل" في حفل الجوائز الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وشهد برشلونة، الفائز بثلاثية الألقاب في الموسم الماضي، اعترافاً بموسمه الرائع بوجود 6 من لاعباته في أفضل 11 لاعبة في العام.

وضمت القائمة كلا من: أليسا نايهر (الولايات المتحدة - شيكاغو ريد ستارز)، إيرين باريديس (إسبانيا - برشلونة)، أونا باتيّ (إسبانيا - برشلونة)، لوسي برونز (إنجلترا - برشلونة/تشيلسي)، نعومي جيرما (الولايات المتحدة - سان دييجو ويف); أيتانا بونماتي (إسبانيا-برشلونة)، ليندسي هوران (الولايات المتحدة - أولمبيك ليون)، جابي بورتيليو (البرازيل-كورنثيانز)، باتري جيخارو (إسبانيا-برشلونة)؛ كارولين جراهام هانسن (النرويج-برشلونة)، سلمى بارايويلو (إسبانيا-برشلونة).