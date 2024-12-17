السعودية تدعو دول العالم للمشاركة في مؤتمر بنيويورك لتنفيذ حل الدولتين

دعت السعودية، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين ، المقرر إقامته بمدينة نيويورك الأمريكية في يونيو/حزيران المقبل .

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء الامير محمد بن سلمان ان " مجلس الوزراء "شدّد على استمرار جهود المملكة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"،داعياً "دول العالم إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا".

وأعلنت السعودية في سبتمبر الماضي، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد مجلس الوزراء السعودي " بما حققته زيارتا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى المملكة من نتائج إيجابية ستسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف والتطلُّعات المنشودة ويعزز التنسيق تجاه القضايا الدولية".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في 2 ديسمبر الجاري خلال زيارته للرياض، أن بلاده والسعودية سترأسان بشكل مشترك في يونيو 2025، مؤتمراً بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وتدعم السعودية وفرنسا الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال وزير الاعلام السعودي إن "المجلس تناول التطورات في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها مجدداً وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري ودعمها كل ما من شأنه تحقيق أمن هذا البلد الشقيق واستقراره والتأكيد على إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاتها قواعد القانون الدولي".