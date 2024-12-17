 البرلمان الروسي يغلظ عقوبة التمرد المسلح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان الروسي يغلظ عقوبة التمرد المسلح

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 7:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 7:57 م

غلظ البرلمان الروسي عقوبة التمرد المسلح، في رد فعل على محاولة انقلاب نظمها يفيجني بريجوجين القائد الراحل لشركة فاجنر الأمنية للمرتزقة، من 12 إلى 15 عاما في السجن، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء.

 وذكرت وكالة أنباء "تاس" أنه على سبيل المثال، في الحالات الخطيرة التي ينجم عنها سقوط قتلى، تم تغليظ العقوبة من السجن 20 عاما إلى السجن مدى الحياة.

 وسارت مجموعة فاجنر بقيادة بريجوجين من جنوبي روسيا صوب موسكو في يونيو 2023، حيث قال إنه غير راض عن الطريقة التي تدير بها هيئة الأركان العامة الحملة في أوكرانيا.

 وألغى التمرد بعدما أحرز تقدما كبيرا نحو العاصمة الروسية. ولقى حتفه هو وبعض مساعديه بعد ثلاثة أشهر جراء حادث تحطم طائرة مريب ومثير للشبهات.

 

 


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