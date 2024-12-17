حماس تؤكد أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى «ممكن»، إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

وقالت في تصريح صحفي عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء: «نؤكد أنه وفي ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية، برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة».

وفي وقت سابق، أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، بأن هناك جهودًا مصرية قطرية مكثفة مع الأطراف كافة؛ للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

جاء ذلك في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

والخميس، أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، خلال زيارة إلى إسرائيل، أن لديه «انطباعا» بأن نتنياهو مستعد للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وبدوره، قال مسئول في حركة حماس في الدوحة، إن «التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال ووقف الحرب، أصبح فعليا أقرب من أي وقت مضى».

وأضاف المسئول أن «الظروف مهيأة أكثر من قبل، إذا لم يعطل (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو مقصود الاتفاق، كما فعل في كل المرات السابقة».



