تحذير أمريكي من هجوم تركي وشيك على الحدود السورية

قال مسؤولون أمريكيون بارزون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن تركيا وحلفاءها يعززون تواجدهم على الحدود مع سوريا، ما يثير القلق من أن أنقرة تستعد لتوغل في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد المدعومون من أمريكا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن خطوة تركيا تثير مخاوف من هجوم كبير على أراض يسيطر عليها الأكراد، وأن العملية العسكرية التركية عبر الحدود قد تكون وشيكة.

وأضاف المسؤولون أن الحشد التركي مماثل لتحركات أنقرة قبل عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا عام 2019، وأكدوا أن الإدارة الأميركية "تضغط من أجل ضبط النفس".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إلهام أحمد المسؤولة بالإدارة المدنية للأكراد إنها أبلغت الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن عملية تركيا في سوريا وشيكة، وأضافت أن "هدف تركيا السيطرة على أرضنا قبل توليك منصبك".

وفي السياق، أكد البيت الأبيض أن واشنطن تتفهم مخاوف تركيا المشروعة بشأن التهديدات الناجمة عن تنظيمي "واي بي جي"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، و"بي كي كي" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني في سوريا.

وقال منسق السياسات الإستراتيجية والاتصالات بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أمس الاثنين، إن الإدارة الحالية ترى أن أنقرة ستظل لاعبا أساسيا في الملف السوري، مثلما كانت على مدى السنوات الـ 14 الماضية.

كان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب قال في تصريحات صحفية أمس أن "مفتاح سوريا سيكون في يد تركيا".

وتزامنا مع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وفراره إلى روسيا، صعّدت تركيا لهجتها تجاه الوحدات الكردية في سوريا، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن بلاده "ستسحق المنظمات الإرهابية في أقرب وقت ممكن".

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، ويخوض الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984. ويقبع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان في الحبس الانفرادي في سجن بإحدى الجزر التركية منذ عام 1999.