النائب العام يجري جولة بمدينة الرياض على هامش حضور اجتماعات جمعية النواب العموم العرب

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، والوفد المرافق، جولة بمدينة الرياض، وزيارة الحي المالي KAFD، ومحطة المترو المخصصة له.

واستقل النائب العام والوفد المرافق، مترو الرياض من محطة STC إلى محطة المركز المالي KAFD.

شرح المسئولون عن مشروع قطار الرياض للنائب العام، والخطوات التي تمت حتى تشغيل المترو، والخطوط التي يصل إليها ومساراتها.

يأتي ذلك في ضوء حرص النيابة العامة على التعاون القضائي الدولي، وعلى هامش زيارة النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى المملكة العربية السعودية؛ لحضور فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم العرب.

وأشاد النائب العام بروعة وجمال تصميم محطة المركز المالي، مهنئًا الشعب السعودي الشقيق بافتتاح هذا المشروع الذي يعد أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم، متمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار.