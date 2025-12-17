الفيدرالي الأمريكي يحذر من تداعيات خفض الفائدة على التضخم

• رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، قال إن خفض الفائدة يحفز النمو لكنه يعرض البلاد لخطر التضخم..

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، من أن المزيد من خفض معدلات الفائدة يحفز النمو الاقتصادي، لكنه قد يعرض البلاد لخطر قفزة جديدة في التضخم وتوقعاته.

وأوضح بوستيك في مقال نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الثلاثاء، أن سياسة التيسير النقدي أو الدخول فعليا في نطاق تيسيري، سيؤدي إلى المزيد من خفض معدل الفائدة على الأموال الفدرالية.

وأضاف: "تنطوي هذه السياسة على مخاطر تتمثل في تفاقم مستويات التضخم المرتفعة أصلاً ويُزعزع استقرار توقعات التضخم لدى الشركات والمستهلكين".

وذكر بوستيك أن سوق العمل الأميركي يشهد حالة من الضعف، لكنه لا يتجه نحو تراجع حاد.

ولفت بوستيك أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ستتلاشى قبل منتصف

إلى أواخر عام 2026، في أحسن الأحوال.

وتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 2.5 بالمئة مع نهاية العام المقبل.

وفي تصريح صحفي مطلع ديسمبر الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم الإعلان عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد في بداية العام المقبل.

وجدد ترامب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو من العام المقبل، ووصفه بأنه "عنيد".