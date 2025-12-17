 انتخابات مجلس النواب.. غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من جولة الإعادة بكفر الشيخ - بوابة الشروق
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:14 م القاهرة
انتخابات مجلس النواب.. غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من جولة الإعادة بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 10:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 10:09 م

أغلقت لجان محافظة كفر الشيخ، صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بمختلف لجان المحافظة، بعد إقبال كبير من قبل الناخبين في الساعات الأخيرة من اليوم.

كما قامت قوات الأمن بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية خارج اللجان لمنع أي دعاية أو تدخل قد يؤثر على سير الانتخابات.

ويشارك في انتخابات مجلس النواب 2025 بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، مليونان و420 ألفًا و182 ناخبًا، داخل 501 مركز انتخابي و527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، لاختيار 20 نائبًا (10 بنظام الفردي).

