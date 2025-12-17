فنادق الغردقة تنظم مهرجان الفواكه بمشاركة السائحين بالتزامن مع احتفالات الكريسماس

نظمت بعض القرى والفنادق السياحية والفنادق بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، مهرجانا للفواكه، وسط إقبال واسع من السياح والأجانب والزائرين المصريين، ضمن البرامج الترفيهية المتنوعة التي تقدمها الفنادق لجذب السياح بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.

يقول محمد عباس، الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، إن مهرجان الفاكهة شمل عددا كبيرا من أنواع الفواكه، منها المانجو والفراولة والبرتقال والكيوي والتفاح والخوخ والرمان والجوافة والبلح والكمثرى، والتي لاقت قبولا كبيرا لدى النزلاء.

وتابع عباس لـ"الشروق"، أن "المهرجان ضم كل فواكه الصيف وشارك 15 شيفا في تصنيعها تورت وجاتو وعصائر".



وأشار أحمد قاسم، مدير أحد فنادق الغردقة، إلى أن المهرجان ضم عدد من الفعاليات الترفيهية التي ينظمها فريق الأنيمشن.

وأضاف قاسم لـ "الشروق"، أن المهرجانات اشتمل على تقديم الحلويات وما يجذب اهتمام السياح، خاصةً الأطفال.

من ناحيته، أكد طه مسعد، مدير أحد الفنادق بالغردقة، أن الفنادق تقدم برامجا ترفيهية شاملة على مدار اليوم؛ بالتزامن مع قرب احتفالية الكريسماس، بالإضافة إلى تنوع الأطباق العالمية التي تلبي أذواق جميع الجنسيات، لافتا إلى أن المدينة تشهد حاليا نسب إشغال مرتفعة، وأن السياح الألمان يأتون في المرتبة الأولى من حيث عدد الزائرين.

وأشار مسعد، إلى أن نسب الإشغال حاليا أكثر من 70%، تضم عدد من الجنسيات الأوروبية، في مقدمتها الألمانية يليها الإنجليزية والتشيكية.