العراق يرحب بقرار الكونجرس الأمريكي بإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002

رحب العراق، اليوم الأربعاء، بالتصويتِ التاريخيّ للكونجرس الأمريكي بمجلسي النوّاب والشيوخ، على إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة ضدّ العراق لعامي 1991 و2002 ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، أن العراق "يتطلّع إلى مصادقة الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون".

وذكر البيان، أنّ استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عامًا، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأمريكيين لعددٍ من الاعتبارات الداخليّة والخارجيّة.

ويُعدّ هذا الإلغاء نقطةَ تحوّلٍ جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين، ويؤسّس لشكلٍ جديدٍ من العلاقات قائمٍ على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلًا عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجيّة، بما يبعث برسالةٍ إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ العراق أصبح بيئةً آمنةً وجاذبةً للاستثمار.

وأكد البيان، أنّ إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة لا يُقوّض جهود مكافحة الإرهاب، إذ أنّ تفويض استخدام القوّة العسكريّة لعام 2001، الخاصّ بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 سبتمبر؛ لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابيّة الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافذًا.

وأكدت الوزارة التزام حكومة جمهوريّة العراق بتعزيز العلاقات الثنائيّة بما يسهم في بناء شراكةٍ طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين الصديقين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.