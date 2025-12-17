«عسل السنيورة» و«هذه ليست حكاية عبده سعيد» تحصدان جائزة نجيب محفوظ للرواية 2025

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025.

أفضل رواية مصرية

فاز الكاتب الروائي شريف سعيد عن روايته «عسل السنيورة»، الصادرة عن دار الشروق، بجائزة أفضل رواية مصرية، والتي تبلغ قيمتها 75 ألف جنيه.

أفضل رواية عربية

وحصلت الكاتبة الروائية اليمنية نادية الكوكباني عن روايتها «هذه ليست حكاية عبده سعيد»، الصادرة عن دار الحوار بسوريا، على جائزة أفضل رواية عربية، وقيمتها 75 ألف جنيه.

وتعد المسابقة من أهم المسابقات الأدبية التي يتم تنظيمها في الوطن العربي؛ حيث تلقت إدارة المسابقات بالإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافة برئاسة وائل حسين هذا العام عدد كبير من أعمال المتقدمين وصل إلى 132 رواية، بواقع 102 رواية مصرية و30 رواية عربية.

وقد تولت تحكيم الأعمال نخبة من كبار النقاد والروائيين، من بينهم: الدكتورة أماني فؤاد، الدكتور حسين حمودة، الدكتور خيري دومة، الدكتور سامي سليمان، الدكتور شعبان يوسف، الدكتورة ضحى عاصي، الدكتورة عزة بدر، الدكتور محمد إبراهيم طه، والدكتورة هالة البدري.

جدير بالذكر أن جائزة نجيب محفوظ للرواية تُعد من الجوائز الأدبية السنوية التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تهدف إلى دعم الإبداع الروائي في مصر والعالم العربي، وتشجيع التنافس الخلاق بين الكُتاب، وإثراء المشهد الثقافي العربي بأعمال روائية متميزة.

وتحمل الجائزة اسم الأديب العالمي الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، أحد أعمدة السرد الإنساني، تأكيدًا على قدرة الرواية العربية على العبور إلى آفاق إنسانية رحبة.

وتظل جائزة نجيب محفوظ شاهدًا حيًا على أن الرواية العربية، حين تُكتب بصدق ووعي، قادرة على أن تكون جزءً أصيلًا من الأدب الإنساني الكبير.

وقد سبق وحصل على الجائزة في دوراتها السابقة عدد كبير من أهم المبدعين على الساحة العربية من بينهم:

الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني، الكاتب والروائي الموريتاني محمد عبد اللطيف، الروائي المصري علاء فرغلي، الروائي السوري سومر شحادة، الكاتب والروائي المصري إبراهيم فرغلي، والكاتب والروائي الفلسطيني حسن حميد بن أحمد.