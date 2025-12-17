 غارة إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان - بوابة الشروق
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 6:30 م القاهرة
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 6:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 6:21 م

نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، غارةً استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن غارةً نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تلة ساري بين محلتي العزية والشخروب في بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024.

وأسفرت الغارات منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية خلال الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025، عن مقتل 335 شخصاً وجرح 973 آخرين.

