غارة إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، غارةً استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن غارةً نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تلة ساري بين محلتي العزية والشخروب في بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024.

وأسفرت الغارات منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية خلال الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025، عن مقتل 335 شخصاً وجرح 973 آخرين.