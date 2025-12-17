مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن إلغاء عقوبات قيصر على سوريا

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، والذي يتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فقد أحال مجلس الشيوخ المشروع للرئيس الأمريكي ليصبح نافذا بعد توقيعه، وذلك بعد نحو أسبوع من إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للعام نفسه.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد أدرجا في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2026، المكونة من 3000 صفحة، بندا لإلغاء عقوبات "قيصر" التي فرضت في عام 2019، في خطوة تُعتبر أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

ويشترط القانون، وفق الوثيقة، تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تُثبت أن الحكومة السورية تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، وتتجنب أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعه الأول مع نظيره السوري في مايو الماضي، وعلقت إدارته العقوبات مؤقتا. إلا أن رفع عقوبات "قيصر" بشكل نهائي يتطلب صدور قانون من الكونجرس.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي أقر قانون "قيصر" في 11 ديسمبر 2019 لمعاقبة المسئولين في النظام السوري السابق على جرائم حرب ضد المدنيين، ويُتوقع أن يفتح إلغاء هذا القانون الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.