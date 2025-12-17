أُغلقت اللجان الفرعية بمحافظة جنوب سيناء، منذ قليل، أبوابها أمام الناخبين، في الموعد المحدد الساعة التاسعة مساءً.

وشهد اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة الطور، إقبالًا ملحوظًا، ولم يتم رصد أي مخالفات داخل أو خارج اللجان، أو معوقات تعطل سير العملية الانتخابية.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، من بينها لجنة رئيسية و9 لجان فرعية، بواقع 5 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكلٍ من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة رأس سدر مقرين انتخابيين، وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية يبلغ 67 ألفًا و932 ناخبًا، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16 ألفًا و421 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبو زنيمة 6 آلاف و135 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبو رديس 5 آلاف و420 ناخبًا وناخبة، وفي مدينة طور سيناء 39 ألفًا و966 ناخبًا وناخبة.