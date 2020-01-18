صناع فيلم «صندوق الدنيا» يطرحون البوستر الدعائي الأول

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا" عن البوستر الدعائي الأول له، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في شهر فبراير المقبل، حيث تمهد الشركة لطرح البرومو الرسمي الأول للفيلم بدور العرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

الفيلم من بطولة كل من خالد الصاوي، ورانيا يوسف ، وصلاح عبدالله، وباسم سمره، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ، وعلاء مرسي، وسيناريو وإخراج عماد البهات.

وتدور أحداث الفيلم بمنطقة وسط البلد، في إطار درامي اجتماعي، ويتابع مخرج العمل حاليا المراحل النهائية للفيلم وعمال المونتاج والمكساج وتسجيل موسيقي تصويرية.