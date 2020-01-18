«الغرف التجارية»: تخفيضات من 20 إلى 50% على الملابس الجاهزة قبل بدء الأوكازيون الشتوى

أكدت شعبة الملابس بالغرفة التجارية، أن بعض المحال بدأت فى تخفيض أسعار الملابس الجاهزة بنسة تتراوح بين 20 % إلى 50% لتنشيط السوق قبل البدء الرسمى للأوكازيون الشتوى، المقرر انطلاقه فى 27 يناير الحالى، ويستمر لمدة شهر، وذلك وفقا لتصريحات يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة.

وقال زنانيرى لـ«الشروق»: إن فلسفة الأوكازيون تستهدف التخلص من البضائع المركونة لدى التجار، نتيجة حالة الركود التى تعدت الـ 80% بالأسواق، مرجعا سبب الركود لضعف القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة وأن الملابس لم تعد ضمن أولويات المواطن، وأصبحت تحتل مراتب متأخرة بعد التعليم والصحة والسكن والخدمات مثل الكهرباء والمياه.

وأضاف أن الشعبة اقترحت على وزارة التموين تبكير موعد الأوكازيون على أن يكون فى 13 يناير، لكن الوزارة حددته فى 27 يناير الحالى، متوقعا أن يمتد الأوكازيون حتى نزول الملابس الصيفية فى شهر مارس المقبل.

وأشار زنانيرى، إلى أن برودة الطقس خلال الأيام الحالية ساعدت فى إنعاش حركة المبيعات، وتحريك السوق بالتزامن مع بدء المحال فى التخفيضات، والتى كانت تشهد ضعفا منذ بداية الموسم، مؤكدا أن أغلب بضائع الملابس الموجودة بالسوق محلية الصنع، والتى أصبحت تتمتاز بجودة عالية تضاهى المستوردة، ولذا تراجع معروض المستورد بالسوق لتكلفته المرتفعة بعد التعويم وإجراءات تقليص الاستيراد.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، أعلن عن بداية الأوكازيون الشتوى فى 27 يناير الحالى، ويستمر لمدة شهر، وحدد الوزير عددا من الشروط لمشاركة محال الملابس بالأوكازيون ومنها الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.