التحفظ على 5 ملايين عبوة مُستحضر تجميلي ضُبطت بميناء الإسكندرية

قررت نيابة الميناء في الإسكندرية، الجمعة، التحفظ على 5 مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، حيث تم ضبطهم داخل حاويات أثاثات، قبل تهريبها من الرسوم الجمركية المُقدرة بمبلغ 12 مليون جنية، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت شرطة ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب المضبوطات، عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بالميناء، حول قيام شخص، مقيم في مدينة أكتوبر، محافظة الجيزة، بإستيراد رسالة من إحدى الدول العربية مشمولها "أثاث" داخل إحدى الحاويات، التي تضم بداخلها بضائع محظور دخولها للبلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية - جمركية" أسفرت أعمالها عن ضبط مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع، بإجمالى وزن 7 أطنان، و2 جهاز طبي، خاص بتركيب العدسات اللاصقة، وقدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة بمبلغ 12 جنيها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر نيابة الميناء التحقيق.