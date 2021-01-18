قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن مصر استخرجت 30% فقط من آثارها ويتبقى 70% في باطن الأرض، معقبًا: «مصر الحديثة تم بناؤها على مصر القديمة التي بدأ بها الحضارة وشهدت أول طبيب أسنان وكان هناك تقدم في الطب».

وأضاف، في لقاء خاص ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المتحف الكبير أهم حدث أثري في القرن الـ21، متابعًا: «سيبهر العالم ويجاور أهم منطقة أثرية في العالم».

وذكر أن فكرة المتحف الكبير كانت فكرة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، منوهًا بأنه تم وضع حجر الأساس عام 2002 وحاليًا يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه.

وأفاد بأن عام 2021 سيكون عام خير وسيتم افتتاح المتحف المصري الكبير والعالم يتابع ويترقب موعد افتتاح المتحف، مضيفًا: «سيكون أهم رسالة للعالم كله وسيكون السائح على موعد مع أسبوع مصري بامتياز في الأهرامات والمتحف وسقارة ويشاهد العظم المصرية بعد تطوير منطقة الأهرامات بالكامل».

وأوضح أن ما يقال عن أن اليهود هم بناة الأهرامات هو جهل تام، فاليهود لم يكونوا موجودين من الأساس، مستطردًا: «عندما قمت بالرد على الجاهل أيلون ماسك لم يستطيع الدخول في أي نقاش والتزم الصمت بسبب جهله».

وتابع: «من خلال فتحة 1 سنتيمتر تم إدخال كاميرا وعمل اكتشاف هز العالم كله ومن الوارد دخول إنسان آلي مرة أخرى للهرم فأبواب الهرم تخفي عدد كبير من الأسرار».