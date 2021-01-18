الولايات المتحدة: احتجاز نافالني محاولة لإسكاته

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأحد، إن احتجاز المعارض الروسي أليكسي نافالني لدى وصوله إلى مطار في موسكو هو محاولة لإسكاته وإسكات أصوات أخرى منتقدة للكرملين في روسيا.

وذكر بومبيو في بيان أن "الولايات المتحدة تدين بشدة قرار روسيا بالقبض على أليكسي نافالني. ونشير بقلق بالغ إلى أن اعتقاله هو الأحدث ضمن سلسلة من المحاولات لإسكات نافالني وشخصيات معارضة أخرى وأصوات مستقلة تنتقد السلطات الروسية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي "نحث الحكومة الروسية على توفير مجال يكفل تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يسعون للتنافس في العملية الانتخابية"، داعيا إلى "الإفراج غير المشروط" عن نافالني.

وعاد المعارض الروسي إلى بلاده يوم الأحد بعد أن أمضى خمسة أشهر في ألمانيا حيث تلقى علاجا طبيا طارئا عقب تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وتم إلقاء القبض على نافالني، بينما كان يتجه إلى مكتب مراجعة جوازات السفر بمطار شيريميتو بموسكو، وسيظل في حبس احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي، والمقرر في 29 يناير الجاري.

وتتهم السلطات الروسية نافالني بانتهاك شروط حكم صدر ضده مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة، وتسعى هيئة السجون نتيجة لذلك إلى تحويل هذه الانتهاكات إلى حكم بالسجن.

وجاء بيان بومبيو بعد ساعات من دعوة فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للإفراج عن نافالني.

وكان جيك سوليفان، الذي سيعمل مستشارا للأمن القومي لبايدن إذا صادق على تعيينه مجلس الشيوخ، قال: "يجب إطلاق سراح السيد نافالني على الفور، ويجب محاسبة مرتكبي الهجوم الشنيع على حياته".