كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن الخطوة القادمة لناديه بعد مشاركة كهربا مع فريق الأهلي، دون تسديد الغرامة المُوقعة عليه.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية في وقت سابق، قد قررت إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر مع دفع غرامة قيمتها 2 مليون دولار، وذلك بسبب رحيله عن نادي الزمالك قبل نهاية عقده.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: «سنقوم بتقديم شكوى جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد محمود عبد المنعم كهربا، بسبب مشاركته في مباراة الأهلي ضد سموحة».

وأضاف: «العقوبة الأساسية كانت تغريم كهربا 2 مليون دولار مع منعه من اللعب لحين السداد، وبعد مرور 45 يوما من الحكم وعدم تسديد اللاعب، تم إيقافه لمدة 6 أشهر».

وأوضح أمير مرتضى: «الاتحاد الدولي لم يُصرح بأحقية كهربا في المشاركة، واتحاد الكرة طالب في الخطاب المُنتشر عبر وسائل الإعلام، بالإلتزام بلوائح وقرارات الاتحاد الدولي».

وتابع: «لن نترك حق نادي الزمالك، ولدينا جلسة مع لجنة الانضباط يوم 2 فبراير، وستُصدر عقوبة جديدة بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة على اللاعب».

وأتم: «سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد النادي الأهلي، بسبب جماهيره التي قامت بسب لاعبي الزمالك خلال مواجهة سموحة، في مسابقة كأس مصر».