حزب الله اللبناني: زيارة سلام للجنوب خطوة على طريق بناء البلاد

ثمّن الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم زيارة رئيسِ الحكومة نواف سلام إلى جنوب لبنان التي قام بها أمس الأحد وأول من أمس السبت، معتبرا إياها خطوةٌ مهمّة على طريقِ بناءِ لبنان.

وقال الشيخ قاسم في كلمة له مساء اليوم الاثنين في حفل افتتاح مركز لبنان الطبي في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت: "نحن بحاجةٍ إلى التعاون، ولدينا مواجهةُ إسرائيل ووقفُ العدوان، ولدينا موضوعُ البناء الداخلي. وهنا نثمّنُ زيارةَ رئيسِ الحكومة، السيد الدكتور نواف سلام، إلى الجنوب اللبناني".

وأضاف: "هذه الزيارة إيجابية، وهي خطوةٌ مهمّة على طريقِ بناءِ لبنان"، معتبرا أن "أهمُّ ما في هذه الزيارة أنه قال "إننا سنُعمّر ولن ننتظرَ توقّفَ العدوان. وهذا ما كنّا نطالبُ به دائمًا".

وأعلن أن "المشكلةُ المركزيةُ التي يواجهها لبنان هي العدوانُ الإسرائيلي –الأمريكي"، معتبرا أن "منع العدوان لا يكون بالكلام، أو بالاعتماد على الطاغي الأمريكي، وإنما نمنعه بالقوة، ونمنعه بالتضامن والوحدة".

وقال: "مارست الدولُ الكبرى، وعلى رأسها أمريكا، ضغوطًا متنوّعة على لبنان وحكومة لبنان وجيش لبنان من أجل نزع سلاح المقاومة، وجرّوا الحكومة اللبنانية إلى القرار المشئوم في الخامس من أغسطس، بعنوان حصرية السلاح. لكن كل هذا الضغط الدولي لم ينجح، لأنه في الحقيقة يفتقر إلى الميثاقية ويخالف الدستور في حقّ الدفاع".

وأعلن أن منعُ إعادة الإعمار في جنوب لبنان كان من أجل إيجاد شرخٍ بين المقاومة وأهلها، "لكنهم لم ينجحوا"، مشيرا إلى أن "الشعب هو المقاومة، والمقاومة هي الشعب، الجنوب هو لبنان، ولبنان هو الجنوب. كل هؤلاء الذين يواجهون ويتصدّون لإسرائيل يتصدّون من موقع أنهم أبناء الأرض".

وأشار إلى أن قوّةٌ من الجيشِ الإسرائيلي دخلت راجلةً إلى بلدةِ الهبارية في جنوب لبنان، وأخذت المسؤولَ في الجماعة الإسلامية عن حاصبيا–مرجعيون من منزله، وعنّفت زوجتَه وأطفالَه، وخرّبت في المكان، معتبراً أم " كلُّ هذا من أجلِ الضغطِ الكبير، ومن أجلِ تصفيةِ أيّ حضور، وأيّ قوة، وأيّ عنوان يقول لإسرائيل لا."

واعتبر أن " كلُّ ما فعلوه لإضعاف ثلاثيِّ القوةِ الوطنية: التضحية، والصمود، والدفاع، لم يتمكّنوا من فعل شيءٍ أمام هذا الشعبِ الوطني المضحي المعطاء."

وتابع قاسم: "لا يمكنُ لإسرائيلَ المعتدية، ومعها أمريكا الطاغوتية، أن تسلبَنا أرضَنا ووطنَنا ومستقبلَ أطفالِنا"، معتبراً أنه "مع الصمود لا وجودَ للهزيمة، ومع الاستعدادِ للدفاع لا يمكنُ لإسرائيلَ أن تحقّقَ أهدافَها."

ودعا قاسم: "الحكومةَ اللبنانية إلى الاهتمام بمدينة طرابلس في شمال لبنان، هذه البلدة اللبنانية العريقة المعطاءة. لا يصحّ أن يحصلَ فيها هذا الانهيارُ في المباني من دون خطواتٍ عملية، تحتاجُ إلى جرأةٍ وسرعة".