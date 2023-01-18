أمريكا تدرس إرسال مركبات من طراز سترايكر في حزمة المساعدات الموجهة لأوكرانيا

أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إرسال مركبات مدرعة من طراز سترايكر ضمن حزمة المساعدات المقدمة لأوكرانيا، بالإضافة إلى المزيد من أنظمة الأسلحة الحديثة التي منعت إرسالها من قبل.

وتستعد الولايات المتحدة للكشف عن حزمة مساعدات جديدة في إطار إعلان أكبر للحلفاء الغربيين عن معدات جديدة لأوكرانيا من المقرر الكشف عنها بعد غد الجمعة، حينما يلتقي وزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ورفض متحدثون بوزارتي الخارجية والدفاع الإدلاء بتعليق على هذه الأنباء. وكانت صحيفة "بوليتيكو" ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة من المحتمل أن تشمل مركبات سترايكر.