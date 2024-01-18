وزير الخارجية اللبناني: ما حصل في 7 أكتوبر الماضي سيتكرر

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، اليوم الخميس، إن "ما حصل في السابع أكتوبر الماضي سيتكرر مجددا في حال عدم التوصل إلى السلام، وحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف الوزير بو حبيب، خلال لقائه اليوم مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس: "نتفهم رغبة قبرص بإنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".

وأعلن أن "95% من النازحين السوريين يهاجرون لأسباب اقتصادية، وعلينا معالجة ذلك، بالتعاون مع الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أطلقت في السابع من أكتوبر عملية عسكرية ممتدة على مستوطنات غلاف غزة، تمكن خلالها المقامون الفلسطينيون من التسلل إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية وقتلوا وأسروا جنوداً إسرائيليين.