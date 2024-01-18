اعترف عادل عمروش، المدير الفني للمنتخب التنزاني، بقوة المنتخب المغربي، مشيرا إلى أن أسود الأطلس يستحقون الفوز الذي حققوه بثلاثية دون رد.

افتتح المنتخب المغربي مشواره في كأس أمم أفريقيا بالفوز على تنزانيا بثلاثية دون رد، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالبطولة.

قال عمروش في تصريحات تلفزيونية:" هنيئا للمنتخب المغربي، لم يسرق فوزه بل كان مستحقا، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، ولكن حسب رأيي البطاقة الحمراء هي التي قضت علينا في اللعب، لأننا أعدنا مشاهدة اللقطة ورأينا استحالة الحصول على بطاقة حمراء".

أضاف عمروش:" لا أحب الحديث عن الأخطاء التحكيمية، والآن بالفار وبكل الأمور لا يستطيعون التحكيم، لن أقول أن هذا الشيء هو الذي كان سيغير مجريات المباراة، ولكن أن تلعب بـ10 لاعبين أمام منتخب مثل المغرب في طقس ورطوبة مثل التي شهدناها اليوم، فذلك أمر صعب".

أشار عمروش:" هذه هي كرة القدم، لم نكن نتوقع هذا السيناريو، لكن عندما تلعب بـ10 لاعبين أمام المنتخب المغربي، أظن أن هذه نتيجة منطقية، وعلينا إصلاح ما يجب إصلاحه في فريقنا".

أكد:" بالنسبة لأداء المغرب، لقد لعب بطريقة محكمة، حاولنا أن نلعب ضد هذا المنتخب القوي حسب إمكانياتنا لكن يجب أنا نكون واقعيين ونعترف بقوة الخصم".

أتم عمروش:" لقد ظهر المنتخب المغربي بخبرة وتجربة نصف نهائي كأس العالم، ليس أي فريق بإمكانه الوصول إلى هذا المستوى، لقد حاولنا لكن هذه هي كرة القدم، وسنحاول مستقبلا إصلاح الأخطاء".