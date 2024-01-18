شوبير عن انطباعات الجماهير المصرية: يا نفرح ودماغنا تضرب في السقف أو نعيط ونصوت

انتقد الإعلامي أحمد شوبير خلال حديثه عن المباراة المرتقبة بين منتخب مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 انطباعات الجماهير المصرية في الشارع وعلى منصات السوشيال ميديا بعد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في افتتاح مشوار البطولة القارية.

وقال شوبير خلال برنامجه على قناة (أون تايم سبورتس):" طبعًا كلنا عنينا وقلوبنا واذاهنا وكل جوارحنا تتجه لمباراة منتخب مصر وغانا".

أضاف:" تصريحات فيتوريا والشناوي ومدرب غانا ليست لها أي أهمية الأهم في هذا الوقت قبل ساعات من المباراة استعدادات اللاعبين للمواجهة وكيفية معالجة الأخطاء وتحضير المدرب لخطة المباراة".

أكمل:" أيضًا الأهم في مصر ردود أفعال الجماهير علينا التحلي بالهدوء والابتعاد عن عالم الانفعالات الزائدة دائما لا يوجد وسط أما نفرح ودماغنا تضرب في السقف أو نعيط ونصوت وندفن نفسنا جوه الأرض".

واصل:" لزم يكون في توازن في ردود أفعالنا عندما نحلل ونحكي مستوى وأداء المنتخب لية دايما بنشطح ويخرج البعض يردد لماذا لا يستبدل صلاح في المنتخب هو كبير على التغيير؟ بقولهم إذا كان خروجه من مصلحة المنتخب بكل تأكيد المدرب لن يتردد في استبداله بلاش تتعبوا نفسكم في القصة دي!".

أتم:" الكلام سهل أنا ممكن أحل مشاكل مصر كلها وأنا قاعد في الاستوديو لمواجهة غلاء الأسعار ولكن على أرض الواقع الموضوع صعب".