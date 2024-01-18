السعودية وإيران تشددان على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة

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شددت المملكة العربية السعودية وإيران على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "وزير الخارجية (السعودي) الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله التقى ، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024, في مدينة دافوس السويسرية".

وناقش الوزيران خلال اللقاء "العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

كما ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، "وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين"، بحسب واس.