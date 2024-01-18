توقيع الكشف على 1523 مواطنا بقافلة طبية بجنبواي في إيتاي البارود

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تنظيم إدارة القوافل الطبية العلاجية قافلة طبية مجانية بوحدة جنبواي بإيتاي البارود، وتم الكشف خلالها على 1523 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية.

وقال "جميعة"، إن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 279- عيادة الأطفال 269 - الجراحة 182- النساء 125 - تنظيم الأسرة 66- العظام 194 - الأنف والأذن 251 - القلب 87 - الأسنان 74).

كما شملت القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، وكذا عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، فضلًا عن وجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وكذا تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.